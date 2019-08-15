Demet'ten otoyola övgü

Yalova’da verdiği konser sonrası yeni otoyola giren Demet Akalın, Instagram hesabından otoyolla ilgili bol miktarda paylaşımda bulundu. Yolu yapanlara teşekkürlerini sunan ve son derece memnun kaldığını söyleyen Akalın, alınan ücretle ilgili olarak, İtalya üzerinden örnek verdi ve oradaki otobanlardan adım başı para alındığını belirtti.