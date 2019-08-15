15 Ağustos 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Ağustos 2019 Perşembe 03:58:23
Demet'ten otoyola övgü
Yaz aylarını yoğun bir konser maratonu içinde geçiren Demet Akalın, Çeşme-Çınarcık konserine gitmek için, 4 Ağustos’ta hizmete giren otoyolu tercih etti.
Yalova’da verdiği konser sonrası yeni otoyola giren Demet Akalın, Instagram hesabından otoyolla ilgili bol miktarda paylaşımda bulundu. Yolu yapanlara teşekkürlerini sunan ve son derece memnun kaldığını söyleyen Akalın, alınan ücretle ilgili olarak, İtalya üzerinden örnek verdi ve oradaki otobanlardan adım başı para alındığını belirtti.
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