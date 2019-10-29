Demet'i kızdıracak sözler

Demet Akalın'ın hediye ettiği pahalı saati sattıkları için ünlü popçuyla kavga eden Berkay, eşi Özlem Ada'nın 27. yaş günü için sürpriz bir parti organize etti. Etiler'deki doğum günü partisinde arkadaşlarıyla şarkılar söyleyip eğlenen ünlü çift bir ara dışarı çıkarak gazetecilerle röportaj yaptı. Demet Akalın'la yaşadıkları hediye krizinden sonra yaptıkları eğlencenin nasıl geçtiği sorulunca Berkay, ''Arkadaşlar her şey çok güzeldi. Hediyeden daha önemli bir şey tüm dostlarımızın, sevdiklerimizin burada olmasıydı. Sevdiğimiz herkes yanımızda'' dedi. Bu sözler Demet Akalın'a gönderme niteliğinde yorumlanırken ''Sürprizi nasıl hazırladınız” sorusuna Berkay, ''Bunu söylemem lazım. Özlem'in yaşını karıştırdım. Öğrenmek için ağzını aradım. Pastaya 28 yazdırmıştım. Ama 27 olduğunu öğrenince 8 rakamını elimle 7 yaptım'' dedi.

6 çocuk istiyor

Üç ay önce ikinci kızları Zeynep'i kucaklarına alan çift, tekrar çocuk yapmak istediklerini dile getirdi. Mayıs ayında 2 yaşına giren kızları Arya'yla sık sık sosyal medyada paylaşım yapan ünlü popçu, '5 ya da 6 çocuğumuzun olmasını istiyorum'' diye konuştu.