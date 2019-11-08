Demet'i kızdıracak açıklama! 'Hiç aşık olmadım'

Aynı setlerde çalışan insanların ilişki yaşaması normal” dedi. Dizi setinde tanışıp aşk yaşadığı Demet Özdemir'in bu sözlere nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun 'Kaçan ve zorla gizemli olan kadını sevmem. Donuk suratlı kadınlar ilgimi çekmez. Beni değiştirmeye çalışan kişiden de uzak dururum. Kendimden taviz vermem” şeklindeki sözleri de Demet Özdemir'e gönderme olarak değerlendirildi.