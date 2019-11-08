08 Kasım 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Kasım 2019 Cuma 00:20:08
Demet'i kızdıracak açıklama! 'Hiç aşık olmadım'
Erkenci Kuş dizisiyle yıldızı parlayan Can Yaman, Gerçek hayatta hiç sırılsıklam aşık olmadım. Ama dizilerde oldum.
Aynı setlerde çalışan insanların ilişki yaşaması normal” dedi. Dizi setinde tanışıp aşk yaşadığı Demet Özdemir'in bu sözlere nasıl tepki vereceği merak konusu oldu. Yakışıklı oyuncunun 'Kaçan ve zorla gizemli olan kadını sevmem. Donuk suratlı kadınlar ilgimi çekmez. Beni değiştirmeye çalışan kişiden de uzak dururum. Kendimden taviz vermem” şeklindeki sözleri de Demet Özdemir'e gönderme olarak değerlendirildi.
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