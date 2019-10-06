Demet'e 'basit' gönderme

Hadise'nin “Mekanın sahibi benim” sözleriyle başlayan polemik giderek büyümüştü.Son olarak “Senin Instagram'da 10 milyon takipçin yok ki” diyen Hadise'ye Demet Akalın, “Hadise'yi bir uyarın yazık ona. Günah... Kendini 10 milyon zannediyor. Ben araştırttım onu. Milyoncuk bile değil. Yazık vallahi ya... Kocası da yok, milyoncukları da yok” sözleriyle cevap vermişti. Bu çıkış üzerine Hadise’nin de yakın çevresine, “İyi ama onun da kocası yok... Geçen yıl boşanmamış mıydı?” dediği iddia edilmişti. Hadise bu iddiayı yalanlandı.

'SADECE İŞİME ODAKLIYIM'

Güzel popçu sosyal medya sayfasında şu açıklamaya yer verdi: “İyi ama onun da kocası yok onlar boşanmamış mıydı?” şeklinde yer alan söylemi yakın çevremle paylaştığım iddiası tamamen kurgu olup aynı zamanda da asılsızdır. Sadece işime odaklı yaşadığımı bilen yakın çevremle de böyle basit söylemler içinde olmam bugüne kadar olan sanatçı duruşuma da aykırıdır. Böylesine basit bir tartışmanın içinde olmayacağım.”