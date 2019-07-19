19 Temmuz 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 09:26:06
Demet yaşlanmaya karşı
Son günlerin en popüler uygulaması olan yüz yaşlandırmaya Demet Akalın’dan veto geldi.
Günlerdir İnstagram hesaplarında 60 yıl sonraki hallerini paylaşan sanatçı dostlarına sitem eden Akalın, “Bir kişi daha yaşlı resmini paylaşırsa hepinizi sileceğim” diyerek tepkisini ortaya koydu. Popüler uygulamalara olan ilgisinin aksine yeni akıma uymayan Akalın, bu mesajıyla dostlarını uyardı.
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