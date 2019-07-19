Demet yaşlanmaya karşı

Günlerdir İnstagram hesaplarında 60 yıl sonraki hallerini paylaşan sanatçı dostlarına sitem eden Akalın, “Bir kişi daha yaşlı resmini paylaşırsa hepinizi sileceğim” diyerek tepkisini ortaya koydu. Popüler uygulamalara olan ilgisinin aksine yeni akıma uymayan Akalın, bu mesajıyla dostlarını uyardı.