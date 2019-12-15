Demet Şener: Koşarak evlendik

“Cenk'le çok rahat takılabilirdik. Üzerimizde evlilik baskısı yoktu” diyen Şener, “Kendi isteğimizle koşarak evlendik. Cenk telefonumda 'Aşkım' diye kayıtlı” dedi. Cenk Küpeli'nin ise Şener'i telefona “Karım” diye kaydettiğini söyledi. Çift aralarındaki 8 yaş farkın hiç sorun yaratmadığını da açıkladı.