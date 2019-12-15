15 Aralık 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 15 Aralık 2019 Pazar 02:45:23
Demet Şener: Koşarak evlendik
Eski manken Demet Şener, 21 Haziran'da nikah masasına oturduğu Cenk Küpeli'yle birlikteliği hakkında konuştu.
“Cenk'le çok rahat takılabilirdik. Üzerimizde evlilik baskısı yoktu” diyen Şener, “Kendi isteğimizle koşarak evlendik. Cenk telefonumda 'Aşkım' diye kayıtlı” dedi. Cenk Küpeli'nin ise Şener'i telefona “Karım” diye kaydettiğini söyledi. Çift aralarındaki 8 yaş farkın hiç sorun yaratmadığını da açıkladı.
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