Demet Şener Cenk Küpeli evliliği İbrahim Kutluay’ı alarma geçirdi

Bu haber, geçtiğimiz ay Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener'in keyfini kaçıracak. Bu evliliğe kızı İrem'le oğlu Ömer'in onay verdiğini belirten 42 yaşındaki eski manken, ailesiyle de nikahta mutluluk pozları vermişti. Önceki gün Akmerkez'de objektiflere yansıyan İbrahim Kutluay ise eski eşi Şener'in evliliğiyle ilgili sorular karşısında gerildi.



'ÖNCELİĞİM ÇOCUKLARIM'



Kutluay, eski eşinin evliliği hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi: "Demet Hanım'ın ne yaptığıyla hiçbir ilgim yok. İstediği gibi yaşayabilir. Çocuklarımı bu işin dışında tutmaya çalışıyorum. Kimsenin mutluluğu, mutsuzluğu beni enterese etmez." Önceliğinin kızı ve oğlu olduğunun altını çizen Kutluay, iddiaya göre de Cenk Küpeli'nin çocuklarıyla anlaşıp anlaşmayacağına bakıp velayet davası için düğmeye basacak.

Jet hızıyla ikinci kez nikah masasına oturan Şener, bu kararına çocuklarının saygı duyduğunu dile getirmişti.