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19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:33:01

Demet Şener arkadaşlarını hediyeye boğacak

Eski model Demet Şener, önceki gün Zincirlikuyu’da görüntülendi.

Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan Şener, “Yılbaşı için birkaç yakın dostuma hediye almaya geldim. Londra’dan önceki gün döndük, eşim Cenk’in birkaç işi vardı. Ben de biraz çocukları gezdirdim” dedi.

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