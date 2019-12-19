19 Aralık 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Aralık 2019 Çarşamba 23:33:01
Demet Şener arkadaşlarını hediyeye boğacak
Eski model Demet Şener, önceki gün Zincirlikuyu’da görüntülendi.
Öğle saatlerinde alışveriş turuna çıkan Şener, “Yılbaşı için birkaç yakın dostuma hediye almaya geldim. Londra’dan önceki gün döndük, eşim Cenk’in birkaç işi vardı. Ben de biraz çocukları gezdirdim” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Bülent Serttaş, tarzıyla Dua Lipa'ya benzetildi
- Emre Altuğ, eski eşinin gözlerine bakarak şarkı söyledi!
- Çirkin sözleriyle tepki çeken Can Yaman, Türkiye'yi terk etti!
- Seda Güven'in pantolonu sosyal medyayı salladı! Gelen yorumlar güldürdü
- Mehmet Ali Erbil dede oldu! Sezin Erbil'in bebeği dünyaya geldi