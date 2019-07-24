Demet Özdemir'in plaj stili göz kamaştırdı!

Yaz aylarını yakın zaman sonra final yapacak olan Erkenci Kuş dizisinin setinde geçiren başrol oyuncusu Demet Özdemir, fırsat buldukça güneş ve denizin tadını çıkarıyor. Fit vücuduyla her daim dikkat çeken oyuncu, mayolu pozuyla da takipçilerinin beğenisi kazandı.

PLAJ ŞIKLIĞI GÖZ KAMAŞTIRDI

Erkenci Kuş dizisinde yakışıklı oyuncu Can Yaman'la olan performansından dolayı geniş bir hayran kitlesine ulaşan Demet Özdemir, dün sosyal medya hesabından siyah mayolu fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun mayosunun üzerine aldığı renkli şal, gözlük ve takılarla da şıklığından söz ettirdi.