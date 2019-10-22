Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un yeni dizisi ne zaman başlıyor? Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un dizisinin adı ne?

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Yeni dizinin başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un rol alacağını TV8’deki ‘gel konuşalım’ programına misafir olan Acun Ilıcalı duyurdu.

DEMET ÖZDEMİR VE İBRAHİM ÇELİKKOL'UN YENİ DİZİSİNİN ADI NE?

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un rol alacağı dizinin adının "Evim" olacağı öğrenildi.

DEMET ÖZDEMİR VE İBRAHİM ÇELİKKOL'UN YENİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un rol alacağı dizi Kasım ayında yayına girecek. Evim dizisinin yapımcısı Onur Güvenatam'ın sahibi olduğu OG Medya. Senaristliğini ise Eylem Canpolat üstleniyor.

İbrahim Çelikkol Mehdi karakterini; Demet Özdemir ise Zeynep karakterini canlandıracak. Dizinin diğer oyuncularının ise gelecek haftalarda belli olması bekleniyor.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

26 Şubat 1992'de Kocaeli de doğdu. Annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşınmıştır.

Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda Dans etmeye başlamıştır. 2011-2013 yılları arasında Studio Oyuncuları'nda yürütülen eğitimlere katılarak iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir İlk TV deneyiminde ise 2013 yılında Fox Tv'de yayınlanan baş rollerini Esra Ronabar , Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı Sana Bir Sır Vereceğim adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırmıştır.

Daha sonra Kurt Seyit ve Şura adlı dizide "Alya" karakterini, Tut Sözünü adlı Sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandırmıştır. Star TV'de yayınlanan, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Bengü'nün Hodri Meydan şarkısının klibinde oynamıştır.

2016 Haziran ayından itibaren Fox Tv de yayınlanmış olan No:309 adlı dizide "Lale" karakterini canlandırmıştır. 2017 yılında Burak Aksak'ın yazıp yönettigi Sen Kiminle Dans Ediyorsun filminde "Aysel" karakterini canlandırmıştır.

2018'de Erkenci Kuş adlı dizide "Sanem" karakterini canlandırmıştır. Erkenci Kuş dizisindeki performansı ile Ortadoğunun en prestijli ödül töreni Murex D'or Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülmüştür.

İBRAHİM ÇELİKKOL KİMDİR?

İbrahim Çelikkol, 14 Şubat 1982, İzmit, Kocaeli, Türk dizi ve sinema oyuncusu, eski model.

Anne tarafı Selanik göçmeni, baba tarafı ise Arap kökenlidir.Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç millî oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.

Osman Sınav'ın çektiği Pars: Narkoterör filminde 'başkomiser Şamil Baturay' rolünün verilmesi le oyunculuk hayatına adım attı. Daha sonra M.A.T., Karadağlar ve Keskin Bıçak gibi televizyon dizilerinde boy gösterdi. 2011 yılında başlayan ve 24 Eylül 2012 de Final yapan İffet adlı dizide başrolde Cemil karakterini canlandırmıştır.

16 Şubat 2012'de gösterime giren büyük bütçeli sinema filmi Fetih 1453'te Ulubatlı Hasan karakterini canlandırmıştır. 2013 2014 yılları arasında Merhamet dizisinde fırat kazan ı canlandırdı.2014'te ekranda rol almaya başlayan Reaksiyon dizisinde bordo bereli Yüzbaşı Oğuz Ayaz karakterini ve 2016'da başlayan kördüğüm dizisinde Ali Nejat karakterini canlandırmıştır.

25.05.2017 tarihinde Mihre Mutlu ile evlenmiştir.

Filmografisi

2008 Pars: Narkoterör Şamil Baturay Dizi

2009 M.A.T. Sinan Atalay Dizi

2010 Keskin Bıçak Mithat Dizi

2010 2011 Karadağlar Gül Ali Karadağ Dizi

2012 Fetih 1453 Ulubatlı Hasan Film

2011-2012 İffet Cemil Özdemir Dizi

2013-2014 Merhamet Fırat Kazan Dizi

2014 Sadece Sen Ali Film

2014 Reaksiyon Oğuz Dizi

2016 Seddülbahir 32 Saat Mehmet Çavuş Dizi

2016 Kördüğüm Ali Nejat Karasu Dizi