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14 Ocak 2020 Salı 14:09:50 | Son Güncelleme: 14 Ocak 2020 Salı 14:14:53

Demet Özdemir, aşk haberlerini sildirmek için düğmeye bastı! 4 bin doları gözden çıkardı

Son dönemde yıldızı parlayan ve tartışılan isimlerin başında gelen Can Yaman'ın yanı sıra Seçkin Özdemir, Kaan Yıldırım ve Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Demet Özdemir, hakkındaki aşk haberlerini sildirmek için 4 bin doları gözden çıkardı.

Demet Özdemir, sosyal medyadaki aşk haberlerini sildirmek için ajanslarla irtibata geçti. Oyuncu, 4 bin doları gözden çıkardı.

Son günlerin parlayan yıldızlarından Demet Özdemir, özel hayatının kariyerinin önüne geçmesi nedeniyle düğmeye bastı. ‘Erkenci Kuş’daki rol arkadaşı Can Yaman, Seçkin Özdemir, Kaan Yıldırım ve Oğuzhan Koç’la adının anılması üzerine rahatsızlık duyan Özdemir, sanal âlemde temizliğe girdi. Özdemir, hakkında çıkan aşk haberlerini arama motoru Google’da alt sıralara aldırmak için bu hizmeti sağlayan şirketlerle görüşmeye başladı. Avukatı aracılığıyla görüşmeler yapan oyuncu, bunun için 4 bin doları ( 23 bin 500 TL) gözden çıkardı.

Demet Özdemir, arama motorlarınna hakkında çıkan aşk iddialarını geri plana atmak için görüşmelere başladı.

İLK TEKLİF DEMET'TEN GELDİ

TV8’de yayımlanan ‘Doğduğun Ev Kaderindir’ dizisinde rol alan Demet Özdemir, katıldığı bir  TV programında kanal sahibi Acun Ilıcalı’ya ilk teklifi kendisinin götürdüğünü söyledi. Söze giren Ilıcalı, o anları “Demet bana ‘Sizin kanal için bir dizi düşünüyorlar, senaryo bana geldi ve harika bir senaryo bayıldım’ deyince ben de Aslı Hanım’ı aradım. Demet’in bu projede olması ve ekibin gerçekten bu işe bu kadar inanmış olması beni de kendi içine çekti“ sözleriyle anlattı.

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