'Demet oğlumu çaldı'

Eski manken Demet Şener’le evlenen Cenk Küpeli’nin bu kez de annesi isyan etti. İddiaya göre Cenk Küpeli, defalarca ailesinin yaşadığı Ankara'ya gitse de anne ve babasının arama ve görüşme isteklerine yanıt vermedi. Oğullarıyla baş başa kalmak isteyen aile, Cenk Küpeli'nin “Demet olmadan görüşmem” isteğini kabul etmeyince, ailenin arası iyice açıldı. Küpeli'nin annesi Oya Küpeli, geçtiğimiz hafta sonu bir yakınına gözyaşları içinde şöyle yakındı: “Ankara'ya geliyor. Bizimle görüşmeden dönüyor. Demet Şener, onu kabul etmedik diye bize resmen nispet yapıyor. Oğlumu çaldı. Bir türlü içime sindiremiyorum. Canım oğlumu görememek bana acı veriyor. Bu evliliği asla kabul etmeyeceğim. Oğlumla aramızı açanları affetmeyeceğim.” Cenk Küpeli'nin babası Avni Küpeli de, “Demet Şener, gözümüzün nuru oğlumuz Cenk'i bizden kopardı. Şener'in yaptığı nispetler sadece İbrahim'i ve onun ailesini değil, bizleri de yaralamıştır” demişti.

'Puzzle’ın parçaları gibiyiz'

42 yaşındaki Demet Şener, kendisinden 8 yaş küçük Cenk Küpeli'yle 21 Haziran’da evlendi. Çift birlikte ilk röportajlarında 'Hayata bakış açımız da yemek yeme tarzımız da aynı. Bir puzzle’ın parçaları gibiyiz' dedi.

Ömer'le araları çok iyi

Demet Şener, eşi Cenk Küpeli'nin, çocuklarıyla iyi anlaştığını söyleyerek “Ömer, Cenk’i çok seviyor. Cenk de çocukları çok seviyor” şeklinde açıklama yapmıştı. Ömer'le Cenk Küpeli'nin arasındaki yakınlık, sık sık objektiflere de yansıyor.