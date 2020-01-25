Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı '9 Kere Leyla' 27 Mart'ta vizyonda

Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı yapım, 27 Mart vizyona girecek. Çekimleri tamamlanan film, zengin bir işadamı Adem’in sonlandırmak istediği evliliğinde eşi Leyla ile sevgilisi Nergis arasında kalışının eğlenceli hikâyesini anlatıyor.