25 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 22:22:53
Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı '9 Kere Leyla' 27 Mart'ta vizyonda
Yönetmen Ezel Akay'ın yeni komedi filmi 9 Kere Leyla’nın vizyon tarihi belli oldu.
Demet Akbağ ve Haluk Bilginer'in başrollerini paylaştığı yapım, 27 Mart vizyona girecek. Çekimleri tamamlanan film, zengin bir işadamı Adem’in sonlandırmak istediği evliliğinde eşi Leyla ile sevgilisi Nergis arasında kalışının eğlenceli hikâyesini anlatıyor.
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