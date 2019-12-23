Demet Akalın'ın aile saadeti

Cumartesi gününü aile günü ilan eden Akalın ve ailesi gün boyu birlikte keyifli zaman geçirdiler. İstinye’de bir mekanda ailece yemek yiyen Akalın, daha sonra alışveriş merkezine girerek kızıyla doyasıya alışveriş yaptı. Özellikle çocuk giyim ve oyuncak mağazalarından alışveriş yapan Akalın ve kızı Hira, gün boyu keyifli saatler yaşadı.