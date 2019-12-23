23 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Aralık 2019 Pazartesi 03:14:37
Demet Akalın'ın aile saadeti
Şarkıcı Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt ve kızı Hira ile birlikte önceki gün objektiflere takıldı.
Cumartesi gününü aile günü ilan eden Akalın ve ailesi gün boyu birlikte keyifli zaman geçirdiler. İstinye’de bir mekanda ailece yemek yiyen Akalın, daha sonra alışveriş merkezine girerek kızıyla doyasıya alışveriş yaptı. Özellikle çocuk giyim ve oyuncak mağazalarından alışveriş yapan Akalın ve kızı Hira, gün boyu keyifli saatler yaşadı.
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