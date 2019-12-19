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19 Aralık 2019 Perşembe 23:18:32 | Son Güncelleme: 19 Aralık 2019 Perşembe 23:43:14

Demet Akalın'ı çıldırtan karar! Hakkında dava açtığı icra memuru beraat etti

Demet Akalın, evine hacze gelen icra memuruyla davalık olmuştu. Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın borçlu olmadığı halde evine gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla yargılanan icra memuru hakkında beraat kararı verildi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın’ın borçlu olmadığı halde evine gelerek usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla yargılanan icra memuru hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Savunması alınan icra memuru, alacaklı vekilinin talebi doğrultusunda görevini yaptığını belirterek, beraatine karar verilmesini istemişti.

Usulsüz şekilde haciz işlemi yaptığı ve eşyalarına zarar verdiği iddiasıyla hakkında “görevi kötüye kullanma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan icra memuru Yavuz N.'nin yargılandığı davaya devam edildi. Alınan bilgilere göre icra memuru hakkında beraat kararı verildi.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Yavuz N. ile avukatı Eşref Altınoluk katıldı. Duruşmaya, müşteki Demet Akalın gelmezken, avukatı Ayten Hiçyılmaz salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Ayten Hiçyılmaz, “Sanığın atılı suçu işlediğini ve bu hususun dosyadaki tüm delillerle sabit olduğunu düşünüyoruz. Her ne kadar tutanakta site yönetimine gidildiği yazılmışsa da polis memurunun verdiği beyanda kesinlikle site yönetimine gitmediklerini söylemiştir. Haciz tutanağın hangi borçlu için haciz mahalline gidildiği yazılı değildir. Sanık, haciz memuru olarak evin borçluya ait olmadığını tutanağa yazmak zorundadır. Ancak bunu yazmamıştır. Borçluya ait ev gibi işlem yapmıştır. Dolayısıyla görevini kötüye kullanmıştır, suçu sabittir. Evrakta sahtecilik de yapmıştır” diyerek sanıktan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

 "HACZE KABİL OLMAYAN BİR MAL HACZEDERSEM SUÇ İŞLEMİŞ OLURUM"

Sanık Yavuz N. esas hakkındaki savunmasında, “Tutanağa tüm beyanları geçtim. Hem müşteki avukatının hem de alacaklı vekilinin beyanlarını geçtim. Benim araştırmakla yükümlü olduğum husus, evin kime ait olup olmadığı konusuyla ilgili değildir. Sadece haczi istenen malın hacze kabil olup olmadığı ile ilgilidir. Ancak ben hacze kabil olmayan bir mal haczedersem suç işlemiş olurum. Onun dışında görevimin gereğini yerini getirdim. Kasten bir şey yapmış değilim” diyerek beraatini istedi.

MÜVEKKİLİNİN BERAATİNİ İSTEDİ

Sanık avukatı Eşref Altınoluk ise, “Müvekkilimin savunmasına aynen katılıyorum. Müvekkilim tüm beyanları tutanağa geçmiştir. Beyanları tutanağa geçilmezse suç işlemiş olur. O zaman ispat külfeti değişir. Müvekkilimin beraatini istiyorum” dedi.

SANIK HAKKINDA BERAAT KARARI

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından daha açılmışsa da sanık Yavuz N.'nin atılı suçu işlediğine dair cezalandırılmasını gerektirir kesin, yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Demet Akalın, eski eşi Okan Kurt'un ortağı olduğu şirkete ait borçlar nedeniyle, borçlu olan şirket yerine Beykoz'daki kendi evine hacze gelen icra memuru Yavuz N. hakkında şikayetçi olmuştu. Akalın, klimaların söküldüğü için evini su bastığını iddia etmişti. İcra memuru hakkında “kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından 3 yıl 6 aydan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

İHA

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