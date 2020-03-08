Demet Akalın'dan üzen haber

Şarkıcı Demet Akalın'ın teyzesi hayatını kaybetti. Akalın acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve hayatına dair birçok şeyi paylaşan Demet Akalın, bu kez üzdü. Instagram hesabından teyzesinin vefat haberini veren şarkıcı, teyzesiyle fotoğrafını paylaşarak, "Teyzem gitti.. Mekanı cennet olsun" dedi.