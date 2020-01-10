Demet Akalın'dan Serenay Sarıkaya'ya 'Yüzyılın yıldızı' yorumu
Şarkıcı Demet Akalın, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin organize ettiği 'Yılın Yıldızları' ödül töreni öncesinde paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya'nın paylaşımına 'Sizinki yılın değil, yüzyılın yıldızı' yorumunda bulundu.
Serenay Sarıkaya, dün gece Yıldız Teknk Ünversitesi'nin düzenlediği 'Yılın Yıldızları' ödül törenine katılmadan önce Insatgram hesabından paylaşımlarda bulundu. Şarkıcı Demet Akalın, güzel oyuncunun fotoğraflarına, "Yüzyılın yıldızı" yorumunu yazdı.
Serenay Sarıkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'Yılın Yıldızları' ödül töreninde, 'Alice' müzikalindeki performansı ile 'En İyi Tiyatro Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Sarıkaya, törene katılmadan önce Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu. Popçu Demet Akalın, ünlü oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı. Sarıkaya'nın paylaşımlarına övgüler yağdıran şarkıcı, "Yalnız küçük hanım sizinki yılın değil, yüzyılın yıldızı" yorumunu yaptı.
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