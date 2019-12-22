22 Aralık 2019 Pazar 15:45:57 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 15:59:55
Demet Akalın'dan Okan Kurt'a olay sözler: İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar!
Demet Akalın'ın sosyal medyada Okan Kurt ile ilgili yaptığı paylaşım olay oldu. Ünlü popçunun Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştığı videoyu 5 dakika sonra kaldırması ise dikkatlerden kaçmadı.
Demet Akalın'ın Instagram hesabının hikaye bölümünde Okan Kurt ile ilglii paylaştığı paylaşım olay oldu.
Ünlü popçu, Okan Kurt'a "İnsan geri zekalı olunca anca onu tavana atar! Temizle orayı çabuk! Elinle güzelce temizle" diye bağırdığı anları takipçileriyle paylaştı.
Akalın'în 5 dakika sonra videoyu kaldırması ise dikkatlerden kaçmadı.
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