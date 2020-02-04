04 Şubat 2020 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Şubat 2020 Salı 08:29:14
Demet Akalın'dan Fatih Ürek'e jet yanıt: Asıl tilki sensin!
Fatih Ürek, ablasının cenazesine katılmadığı için Demet Akalın'a "Demet’in kafasında tilkiler dolaştı. O tilkiler onu gıdıkladı. Demet Akalın kimseyi sevmez" demişti.
Ürek’in bu sözleri sonrası Akalın’dan jet açıklama geldi: “Tilki, o senin işindir! Siz ne dost ne düşman olmayı bilenlerdensiniz. Götürdüğüm tatilde arkamdan dedikodumu yapan, evladıma beddua eden sizsiniz!”
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT