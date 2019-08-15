Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi
Şarkıcı Demet Akalın, yakın arkadaşı müzisyen Erden Kınay’ın Çeşme Ayayorgi’deki villasını çok beğenince hemen yanındaki evi 2 milyon 700 bin lria vererek satın aldı
Okan Kurt'un borçları yüzünden İstanbul'daki evine haciz geldiği için kızının babasından boşanan şarkıcı Demet Akalın, Çeşme'den villa aldı.
KINAY'A KOMŞU OLDU
Besteci-aranjör Erdem Kınay'ın İzmir'in Çeşme ilçesi Ayayorgi Koyu'nda bulunan evini gören ve çok beğenen Demet Akalın, kendisi de o bölgeden ev sahibi olmak istedi. Kınay'ın evinin yanındaki villanın satılık olduğunu öğrenen Akalın, 2 milyon 700 bin lira vererek villanın sahibi oldu.
YAZI ÇEŞME'DE GEÇİRECEKLER
Boşansalar dahi birlikte yaşamaya devam eden Demet Akalın-Okan Kurt çifti, kızları Hira ile birlikte yaz sonuna kadar Çeşme'de kalacak.
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