Demet Akalın ünlü müzisyene komşu oldu! Lüks villaya servet ödedi

Okan Kurt'un borçları yüzünden İstanbul'daki evine haciz geldiği için kızının babasından boşanan şarkıcı Demet Akalın, Çeşme'den villa aldı.

KINAY'A KOMŞU OLDU



Besteci-aranjör Erdem Kınay'ın İzmir'in Çeşme ilçesi Ayayorgi Koyu'nda bulunan evini gören ve çok beğenen Demet Akalın, kendisi de o bölgeden ev sahibi olmak istedi. Kınay'ın evinin yanındaki villanın satılık olduğunu öğrenen Akalın, 2 milyon 700 bin lira vererek villanın sahibi oldu.

YAZI ÇEŞME'DE GEÇİRECEKLER



Boşansalar dahi birlikte yaşamaya devam eden Demet Akalın-Okan Kurt çifti, kızları Hira ile birlikte yaz sonuna kadar Çeşme'de kalacak.