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15 Ekim 2019 Salı 11:28:48 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 11:29:56

Demet Akalın, Okan Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini duyurdu

Evine haciz geldikten sonra eşi Okan Kurt'tan tek celsede boşanan Demet Akalın, katıldığı canlı yayında şimdilerde sevgili olduğu Kurt ile yeniden evlenmeyeceğini söyledi.

Pop müziğinin sevilen isimlerinden şarkıcı Demet Akalın, TV8 ekranlarında yayınlanan "Gel Konuşalım" programına konuk oldu. Boşandığı eşi Okan Kurt hakkında konuşan Demet Akalın, yeniden evlenmeyeceğini bu şekilde her şeyin daha güzel olduğunu anlattı.

"OKAN'LA TEKRAR EVLİLİK OLMAZ"

Geçtiğimiz sene eşinin ailesinin borçlarından dolayı evine haciz gelen Demet Akalın, evliliğini tek celsede sonlandırdı. Kısa bir süre sonra eşiyle barışan ve şimdilerde sevgili olan Akalın, canlı yayında özel hayatı hakkında şunları söyledi: "Okan'la tekrar evlilik olmaz, böyle güzel. İstemiyorum hiçbir şey. Okan böyle şeyleri sormuyor, umuru bile değil. Ben kavga dövüş falan sevmem. Kocamın birisiyle kırıttığı falan kulağıma gelmedi. Bizimki sevgisizlikten bir boşanma değildi zaten. Ben bir de hayatta barışmazdım zaten. Bir iki gezdim, kafam rahattı.

"8-9 AYDIR TEK BAŞIMA YATIYORUM"

Bize şimdi yeni yatak yapıldı. Hira, ben ve Okan beraber yatıyoruz. Onlar beraber takılıyor ben odama çıkıyorum.8-9 aydır tek başına yatıyorum yani. Okan boşanma sonrası seni yere düşen yüzünü kaldıracağım dedi. Okan'ın benim ailemle arası pek parlak değil. Bana küçükken bakan teyzem hastanede yatıyordu Okan bir telefonla özel hastaneye aldırdı.

"ÇOCUK İSTİYORUM"

Ben çocuk istiyorum. Hira önceden yanaşmıyordu. Daha bir 10 senesi var. Okan'a kalsa 5-10 tane olacak. Kocam için değil de Hira'ya bir kardeş yapabilirim."

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