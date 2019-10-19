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19 Ekim 2019 Cumartesi 14:23:36 | Son Güncelleme: 19 Ekim 2019 Cumartesi 14:24:59

Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin saat kavgası! Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin'in yorumları

Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin arasında saat kavgası yaşandı. Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin'in yorumları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Demet Akalın'ın, Berkay'ın eşine hediye ettiği saati satması üzerine şarkıcıyla küstüğü iddia edilmiş, konuyla ilgili Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'den yalanlama gelmişti. Şahin'in yalanlamasının ardından Akalın, sosyal medyada Özlem Ada ile birbirine girdi. Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin'in saat kavgası yorumları haberimizde yer alıyor..

Demet Akalın ile Özlem Ada Şahin arasında saat kavgası yaşandı. Demet Akalın'ın, Berkay'ın eşine hediye ettiği saati satması üzerine şarkıcıyla küstüğü iddia edilmiş, konuyla ilgili Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile durumu yalanladı. Şahin'in yalanlamasının ardından Akalın, sosyal medyada Özlem Ada ile birbirine girdi. Demet Akalın ve Özlem Ada Şahin'in saat kavgası yorumları haberimizde yer alıyor.

DEMET AKALIN İLE ÖZLEM ADA ŞAHİN SAAT KAVGASI

Akşam'da yer alan habere göre, Demet Akalın, yakın arkadaşı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin doğum yapınca doğum hediyesi olarak Rolex marka bir saat aldı. Ancak iddiaya göre Berkay, eşine hediye edilen saati Rolex mağazasına gidip satmak istedi. Mağaza yetkilileri ise Akalın'ı arayarak durumdan haberdar etti. Durumu öğrenen Demet Akalın'ın Berkay'a çok kızıp küstüğü, bir daha da arayıp sormadığı öne sürüldü.

Bu haberlerin ardından Özlem Ada Şahin, bilekleri çok ince olduğu için saati değiştirmek istediğini ve bunun içinde Demet Akalın'dan izin istediğini söyleyerek iddiaları yalanladı.

DEMET AKALIN SERT YANIT

Özlem Ada Şahin'in yalanlamasının ardından Demet Akalın sosyal medyada Şahin'e veryansın etti. Sinirlerine hakim olamayan Akalın, "Kapat ya! Bunamadım! Hani sen gençsin ya! Seni tanıdığım yıldan beri erkek modeli takıyorsun. Bırak eşeklik ben de! Ayıp evet sabah rica ediyorsunuz açıklama yap diye 'Hayır' diyorum. Oturup basın açıklaması yapıyorsun" dedi.

DEMET AKALIN VE ÖZLEM ADA ŞAHİN'İN YORUMLARI

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