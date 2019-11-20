Demet Akalın ile Berkay pişti oldu! İşte detaylar...

"Söylemezsem Olmaz" programının haberine göre pişti gecesinde Berkay; Demet Akalın ile ilgili herhangi bir açıklama yapmak istemezken, Okan Kurt ile kameraların karşısına geçen Demet Akalın ise Berkay ile ilgi soru yönelten muhabire "Ne yapayım öldüreyim mi adamı? Daha bizde gerginlik olmaz. İş bile geldi. Düğün işi geldi" şeklinde merak uyandıran bir açıklamada bulundu.

"EVLİLİK ÇOK MATAH BİR ŞEY DEĞİL!"

Demet Akalın, magazin muhabirlerinin "Okan Bey'den evlilik teklifi gelir mi?" sorusu üzerine,"Biz böyle mutluyuz. Evlilik çok matah bir şey değil" yanıtı verdi.