Dehşet saati

Arsenal'in Türk asıllı Alman oyuncusu Mesut Özil ve takım arkadaşı Sead Kolasinac, Londra'da önceki akşam bir restoran çıkışında bıçaklı saldırıya uğramış, olay, dünya basınında geniş yankı uyandırmıştı. Saldırı sırasında araçta bulunan Amine Gülşe, büyük korku yaşarken Özil ve takım arkadaşının sığındıkları lokantaya girerken de taşlı saldırıya uğradığı öğrenildi. Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, Mesut Özil'in menajerini arayarak, olayla ilgili bilgi aldığını ve oyuncuya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini söyledi.

Eşini yalnız bırakmadı

Büyükelçi, olayın bir soygun girişimi olduğunu belirterek, “Saldırı ilk anda Mesut Özil'e yönelik sanılmıştı. Ancak saldırganların asıl hedefi Özil'in takım arkadaşı Kolasinac çıktı. Kolasinac'ın yeni bir saat aldığı ve saldırganların da saati çalmaya çalıştıkları öğrenildi” dedi. Öte yandan büyük korku yaşayan Amine Gülşe'nin sinir krizi geçirdiği, dün gün boyunca kimsenin telefonuna çıkmadığı iddia edildi. Mesut Özil de eşini bir an olsun yalnız bırakmadı.

Mesut'a 2 koruma

Amine Gülşe'yle 8 Haziran'da dünyaevine giren Mesut Özil'in evinin önünde dün gün boyu 2 kişi vardı. Mesut'un arabası evden ayrılırken çevreyi kontrol eden bu kişilerin özel güvenlik için orada bulunduğu öğrenildi.