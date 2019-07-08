Değişime arabasıyla başladı

Avşar kızı geçtiğimiz günlerde, kendisi için özel tasarlattığı 700 bin lira değerindeki arazi tipi yeni aracıyla görüntülenmişti. 2014 yılında 400 bin lira ödeyerek aldığı Mercedes marka otomobilini Yeniköy’de bir galeride satışa çıkaran sanatçının, sıkıldığı için arabasını değiştirdiği, şu sıralar hayatında yenilikler yaptığı öğrenildi.