08 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 02:35:07
Değişime arabasıyla başladı
Şu sıralar Ayvalık’ta tatil yapan Hülya Avşar, arabasını değiştirdi.
Avşar kızı geçtiğimiz günlerde, kendisi için özel tasarlattığı 700 bin lira değerindeki arazi tipi yeni aracıyla görüntülenmişti. 2014 yılında 400 bin lira ödeyerek aldığı Mercedes marka otomobilini Yeniköy’de bir galeride satışa çıkaran sanatçının, sıkıldığı için arabasını değiştirdiği, şu sıralar hayatında yenilikler yaptığı öğrenildi.
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