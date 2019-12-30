30 Aralık 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 30 Aralık 2019 Pazartesi 09:38:46
Defne Samyeli: Sevinçten ağladım
Defne Samyeli, yeni yıla Ağla Ağla şarkısıyla giriyor.
Yılın son günlerinde çıkan, sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait şarkısını paylaşmak için aylardır bekleyen Samyeli, “Geçen mayıs, Ağla Ağla’yı ilk kez dinlediğimde hakikaten de ağlamıştım; ama sevinçten. Beklediğim şarkıydı. Kendimin en iyisini çıkarmak için beklemeye alışkınım. Bazı dinleyiciler yeni yeni duymaya başlasa da, şarkı söylemek aslında ilk aşkım. Beklediğime değdiğine inanıyorum. Aşk aceleye gelmez” dedi.
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