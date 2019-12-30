Defne Samyeli: Sevinçten ağladım

Yılın son günlerinde çıkan, sözü ve bestesi Sezen Aksu’ya ait şarkısını paylaşmak için aylardır bekleyen Samyeli, “Geçen mayıs, Ağla Ağla’yı ilk kez dinlediğimde hakikaten de ağlamıştım; ama sevinçten. Beklediğim şarkıydı. Kendimin en iyisini çıkarmak için beklemeye alışkınım. Bazı dinleyiciler yeni yeni duymaya başlasa da, şarkı söylemek aslında ilk aşkım. Beklediğime değdiğine inanıyorum. Aşk aceleye gelmez” dedi.