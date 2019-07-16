Defne Samyeli, kendini övmeyi abartınca takipçileri tepki gösterdi!

Eski sunucu yeni şarkıcıDefne Samyeli, sosyal medya hesabından program kullanarak kendisini yaşlandırdığı fotoğrafta övgüler yağdırdı.

"HALA İŞ YAĞIYOR ÇOK ŞÜKÜR"



Instagram hesabından paylaşım yapan Defne Samyeli yaşlandırılmış halinin fotoğrafına, "Yine bir sahne sonrası. Yaş kemale ereli çok olsa da hala iş yağıyor çok şükür:)) Allah vergisi sesim.. Ve tabii eskimeyen güzelliğim... Hadi bunca yıl sonra güzellik sırrımı sizlerle paylaşıyorum: Çubuk tarçın!!" ifadelerini kullandı. Samyeli'nin bu ifadelerine bazı takipçileri tepki gösterdi. Samyeli'nin bir takipçisi paylaşıma, "Bu kadar kendini övmene gerek var mı?" yorumunu yaptı.

(Haberler.com)