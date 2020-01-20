  • Bist 100
    122699
  • Dolar
    5,9016
  • Euro
    6,5466
  • Altın
    294,4590
İstanbul
1 / 7
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ceren Özdemir cinayeti davasında karar ne? Ceren Özdemir olayı nedir? Ceren Özdemir cinayeti davasında karar ne? Ceren Özdemir olayı nedir?
Aleyna Tilki'ye büyük şok! 'Seni buradan aldırırım' Aleyna Tilki'ye büyük şok! 'Seni buradan aldırırım'
Türk sanat müziğinin 3 ustası sevenleriyle buluştu Türk sanat müziğinin 3 ustası sevenleriyle buluştu
Kimse Yok Mu Başkanı Recep Tanış FETÖ'den 9 yıl hapisle cezalandırıldı Kimse Yok Mu Başkanı Recep Tanış FETÖ'den 9 yıl hapisle cezalandırıldı
Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi Ünlü Yeşilçam oyuncuları yıllar sonra bir araya geldi
Ceren Özdemir davasında flaş gelişme! Sanık Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası Ceren Özdemir davasında flaş gelişme! Sanık Arduç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası
Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu Devlet Mezarlığı Hakkında Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi TBMM'ye sunuldu
Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı Sefir ne demek, ne anlama geliyor? İşte sefir kelimesinin anlamı
Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar
Bakan Dönmez: Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir Bakan Dönmez: Sinop’a başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir
Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni havadan bombaladı: 5 masum sivil öldü Rusya, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ni havadan bombaladı: 5 masum sivil öldü
Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir 'Bandırma Vapuru' hikayesi Anadolu'nun yetiştirdiği sanatçılardan Kortidis'in kaleminden farklı bir 'Bandırma Vapuru' hikayesi
Saracchi'nin performansı taraftarları hayran bıraktı Saracchi'nin performansı taraftarları hayran bıraktı
Aşık Veysel 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başlıklı şiir dinletisiyle anılacak Aşık Veysel 'Uzun İnce Bir Yoldayım' başlıklı şiir dinletisiyle anılacak
Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor Urfa'nın unutulmaz sesi Kazancı Bedih anılıyor
Rumlar hayal aleminde: Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür Rumlar hayal aleminde: Türkiye'nin Kıbrıs'tan gitmesini başarmamız, Kıbrıs sorununun çözümüyle mümkündür
AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF kayıt yenileme ne zaman? 2020 AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?
Beşiktaş'ta taraftarların takıma güveni kalmadı Beşiktaş'ta taraftarların takıma güveni kalmadı
Aile yadigarı eşyaları 'Sergi Evi'nde beğeniye sunuyor Aile yadigarı eşyaları 'Sergi Evi'nde beğeniye sunuyor
Beypazarı'ndaki müzeler Türk kültürünü yaşamak isteyenleri bekliyor Beypazarı'ndaki müzeler Türk kültürünü yaşamak isteyenleri bekliyor
Araplar'dan Kruse için gelen teklif 5 milyon Euro Araplar'dan Kruse için gelen teklif 5 milyon Euro
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Planı'nı açıkladı
Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor... Dünyayı 'gizemli virüs' korkusu sardı! Salgı ihtimali yükseliyor...
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu? Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

20 Ocak 2020 Pazartesi 11:28:07 | Son Güncelleme: 20 Ocak 2020 Pazartesi 11:36:58

Defne Samyeli itirafıyla olay olmuştu! Mustafa Sandal'dan flaş karar

'Beni Ağlatma' kitabındaki Defne Samyeli itirafıyla olay olan Mustafa Sandal, flaş bir karar aldı. Samyeli'nin dava açacağını söylemesinin ardından Sandal geri adım attı.

Mustafa Sandal hayatını anlattığı "Beni Ağlatma" kitabında Defne Samyeli'yle gözlerden uzak yaşadığı ilişkiyi anlatmış, Verdiği röportajda da, "Defne ne istediğini bilen, net bir kadın. 'Senin bakış açın ve modun buysa bana uymuyor' dedi ve yapması gerekeni yaptı" itirafıyla da gündeme oturmuştu.

Mustafa Sandal'ın bu açıklamasına Defne Samyeli, "Mustafa Sandal'ın kitabında 25 yıl önce ilişki yaşadığımıza dair tamamen gerçek dışı bir iddiaya uyandım bu sabah. Sandal'ın hayatının dikkat çekmesi için adıma gerek var mıydı, bilemedim" demişti.

Defne Samyeli'nin dava açacağını söylediği Mustafa Sandal, yayıneviyle görüşerek kitabın yeni baskılarında o bölümleri çıkarma kararı aldı. Sandal'ın yakın çevresine "238 sayfalık kitaptaki 3 satırlık bir öz eleştiri yazısının konuşulması bunca emeğe haksızlık ve çok rahatsızım. Yeni baskılarda o paragraf olmayacak" dediği öğrenildi. 

(Hürriyet)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ