Defne Samyeli: Estetik değil, yüz yogası

Samyeli, “Hiçbir küçük dokunuş, hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Olsa söyleyeyim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim. 30 yıldır bu sektördeyim. Herkes, her türlü, her dokunuşu yaptırıyor” dedi. Geçmişte yüz yogası yaptığını anlatan sunucu, “Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum” diye konuştu.

Defne Samyeli 1991 yılında güzellik kraliçesi olmuştu.