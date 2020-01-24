Defne Samyeli: Estetik değil, yüz yogası

  • Bist 100
    122540
  • Dolar
    5,9318
  • Euro
    6,5550
  • Altın
    296,9480
İstanbul
7 / 11
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fenerbahçe'de mali sıkıntılar Adil Rami'nin gidişini engelleyebilir Fenerbahçe'de mali sıkıntılar Adil Rami'nin gidişini engelleyebilir
Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı devirerek açık ara liderliğini pekiştirdi Liverpool deplasmanda Wolverhampton'ı devirerek açık ara liderliğini pekiştirdi
İstanbul Havalimanı'nda kırmızı alarm! Çin'den gelen yolcular, termal kameralarla kontrol edildi İstanbul Havalimanı'nda kırmızı alarm! Çin'den gelen yolcular, termal kameralarla kontrol edildi
Yunan ekibi AEK, Caner Erkin için İstanbul'a geliyor Yunan ekibi AEK, Caner Erkin için İstanbul'a geliyor
Göztepe maçı Abdullah Avcı'nın son şansı Göztepe maçı Abdullah Avcı'nın son şansı
Hafter ateşle oynuyor: Büyük bir saldırıya hazırlanıyor Hafter ateşle oynuyor: Büyük bir saldırıya hazırlanıyor
Esra Erol'da canlı yayınında büyük hesaplaşma! "Recep'i atın evden ben size yeni damat getireceğim" Esra Erol'da canlı yayınında büyük hesaplaşma! "Recep'i atın evden ben size yeni damat getireceğim"
Trump, "Yüzyılın Anlaşması" için tarih verdi Trump, "Yüzyılın Anlaşması" için tarih verdi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dünyayı şaşırttık Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Dünyayı şaşırttık
Kara yollarında yeni gelişmeler Kara yollarında yeni gelişmeler
Meteoroloji'den 4 ile yoğun kar uyarısı! Hava sıcaklığı 2-4 derece düşecek Meteoroloji'den 4 ile yoğun kar uyarısı! Hava sıcaklığı 2-4 derece düşecek
Çabaları boşa çıktı! Adaların söz hakkı yok Çabaları boşa çıktı! Adaların söz hakkı yok
Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı! O anlar böyle görüntülendi
ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'e büyük şok! Eli havada kaldı ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence'e büyük şok! Eli havada kaldı
Hafter'in 'uçakları düşürmekle' tehdit ettiği Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor Hafter'in 'uçakları düşürmekle' tehdit ettiği Mitiga Havalimanı yeniden açılıyor
Darbeci Sisi yönetimi yine haddini aştı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama Darbeci Sisi yönetimi yine haddini aştı! Türkiye'ye akılalmaz suçlama
Promosyon savaşları başladı! Hangi banka ne kadar veriyor? Promosyon savaşları başladı! Hangi banka ne kadar veriyor?
Hulusi Akar dün uyarmıştı! Yunanistan ateşle oynuyor! Hulusi Akar dün uyarmıştı! Yunanistan ateşle oynuyor!
Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak Suriye'deki El Bab Ulu Camisi yeniden ibadete açılacak
Köpeği ezen belediye çalışanı işten atıldı! Köpeği ezen belediye çalışanı işten atıldı!
FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianamesinde dikkat çeken muhalefet ayrıntısı! FETÖ'den tutuklu eski MİT'çi Enver Altaylı'nın iddianamesinde dikkat çeken muhalefet ayrıntısı!
Corona virüsü yılanlardan insanlara geçti Corona virüsü yılanlardan insanlara geçti
Adana'da orman yangını! İki farklı alanda çıktı Adana'da orman yangını! İki farklı alanda çıktı
İmamoğlu resmen itiraf etti! CHP, Adalar'ı çöplük haline getirmiş İmamoğlu resmen itiraf etti! CHP, Adalar'ı çöplük haline getirmiş

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 23 Ocak 2020 Perşembe 18:34:24

Defne Samyeli: Estetik değil, yüz yogası

Sunuculuktan şarkıcılığa geçiş yapan Defne Samyeli, 'Yüzünüzde herhangi bir estetik müdahale var mı?' sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

Samyeli, “Hiçbir küçük dokunuş, hiç, hiçbir şey yok. İsteyen inansın, isteyen inanmasın. Olsa söyleyeyim. Çünkü biri yaptıracaksa, o kişi benim. 30 yıldır bu sektördeyim. Herkes, her türlü, her dokunuşu yaptırıyor” dedi. Geçmişte yüz yogası yaptığını anlatan sunucu, “Yüz yogası çalıştım senelerce... Ben bu işleri geçmişte bir yaptım, şimdi uğraşmak zorunda kalmıyorum” diye konuştu.

Defne Samyeli 1991 yılında güzellik kraliçesi olmuştu. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ