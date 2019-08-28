Dedikodular doğru çıktı! Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor
Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor! Oyuncu Seda Türkmen, iki yıl önce evlendiği kendisi gibi oyuncu olan Bora Akkaş’a boşanma davası açtı.
Seda Türkmen ve Bora Akkaş çifti, iki yıl önce Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşen bir düğünle evlenmişti. Magazin gündeminde çiftin evliliğinin birinci yılı dolmadan boşanmanın eşiğine geldiği yer almıştı. Ancak daha sonra barıştıklarına dair haberler çıkmıştı.
Aradan iki yıl geçtikten sonra oyuncu çiftten Seda Türkmen avukatı Burcu Ergin aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak iki yıllık eşi Bora Akkaş’a boşanma davası açtı.
Seda Türkmen’in mahkemeye sunduğu dilekçede, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığı ve bu nedenle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı belirtildi.
Seda Türkmen’in avukatı mahkemeye ‘anlaşmalı’ boşanma protokolü sundu. Protokole göre çift birbirlerinden herhangi bir talepte bulunmayacak. Mal paylaşımı ve tasfiyesi konusunda herkesin malı kendinde kalacak.
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