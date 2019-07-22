Davetin neşesi Süreyya

Yusuf Ahi ve Volkan Dudu’nun sahibi olduğu mekana, Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Tuğba Özerk, Yeşim Salkım, Aslı Hünel, Yeliz Yeşilmen, Özlem Yıldız ve Ferman Toprak gibi ünlü isimler geldi. Gerçekleşen renkli açılışa Süreyya Yalçın damgasını vurdu. Özel yaptırdığı beyaz mayo elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Yalçın, neşeli haliyle de davetin gözdesi oldu.