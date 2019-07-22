22 Temmuz 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 03:12:04
Davetin neşesi Süreyya
Sanat ve cemiyet hayatı, önceki gün Bodrum Yalıkavak’ta yeni açılan beachte bir araya geldi.
Yusuf Ahi ve Volkan Dudu’nun sahibi olduğu mekana, Süreyya Yalçın-Ozan Baran, Tuğba Özerk, Yeşim Salkım, Aslı Hünel, Yeliz Yeşilmen, Özlem Yıldız ve Ferman Toprak gibi ünlü isimler geldi. Gerçekleşen renkli açılışa Süreyya Yalçın damgasını vurdu. Özel yaptırdığı beyaz mayo elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Yalçın, neşeli haliyle de davetin gözdesi oldu.
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