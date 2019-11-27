27 Kasım 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 23:38:50
'Dargın değiliz, işi yoğun'
Yakışıklı oyuncu Aras Bulut İynemli'yle aşk yaşayan ve sık sık 'ayrıldılar' iddiası ortaya atılan Bige Önal, önceki gün The Irıshman filminin özel gösterimine katıldı.
Yalnız olma nedeni sorulunca da 'İlişkimiz sorunsuz devam ediyor. Aras çalışıyor o yüzden tek geldim” diye konuştu.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Tescilli güzele trende taciz! Yıllar sonra itiraf edebildi...
- Selin Ciğerci eşinin ayak parmaklarını öptü, sosyal medya altüst oldu
- Sosyetik güzel Derin Mermerci ile Cem Aydın’ın evliliği bitiyor!
- Ünlü sanatçı Gülay'dan mesaj: Beni merak ettiğinizi biliyorum ama...
- Deniz Seki'nin kardeşi Serkan Seki beyin kanaması geçirdi