Darbe üstüne darbe

Uzun süredir hiçbir projede yer alamayan ve kendi kurduğu kozmetik markasının tutulmamasıyla morali hayli bozulan Boluğur’a bir darbe de hayranlarından geldi. Sosyal medya paylaşımlarına önem vermeyen oyuncunun, son fotoğrafına binlerce kötü yorum geldi. Boluğur’a birçok takipçisi “Fotoğraf estetiğin hiç yok Merve ” yorumunu yazdı. Yapılan bu yoruma Boluğur ise umursamaz bir yanıt vererek “Kasmıyorum” dedi.