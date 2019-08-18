18 Ağustos 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Ağustos 2019 Pazar 09:12:48
Darbe üstüne darbe
2017 yılında 2 yıl evli kaldığı Murat Dalkılıç’tan boşanan Merve Boluğur, kariyerinde hızla geriliyor.
Uzun süredir hiçbir projede yer alamayan ve kendi kurduğu kozmetik markasının tutulmamasıyla morali hayli bozulan Boluğur’a bir darbe de hayranlarından geldi. Sosyal medya paylaşımlarına önem vermeyen oyuncunun, son fotoğrafına binlerce kötü yorum geldi. Boluğur’a birçok takipçisi “Fotoğraf estetiğin hiç yok Merve ” yorumunu yazdı. Yapılan bu yoruma Boluğur ise umursamaz bir yanıt vererek “Kasmıyorum” dedi.
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