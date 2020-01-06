Dağhan Külegeç yeni sevgilisiyle ilk kez el ele

Son olarak Nilperi Şahinkaya ile aşk yaşayan oyuncu, uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu. Ünlü oyuncu önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Adının Tuğba Aytaş olduğu öğrenilen yeni sevgilisiyle görüntülenen Külegeç sevgilisinin adını soran gazetecilere “Adı bende saklı. Söylemem” şeklinde espri yaptı.