06 Ocak 2020 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 02:54:58
Dağhan Külegeç yeni sevgilisiyle ilk kez el ele
Kavak Yelleri dizisiyle adını duyuran Dağhan Külegeç yeni sevgilisiyle ilk kez el ele görüntülendi.
Son olarak Nilperi Şahinkaya ile aşk yaşayan oyuncu, uzun süredir ortalıklarda görünmüyordu. Ünlü oyuncu önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Adının Tuğba Aytaş olduğu öğrenilen yeni sevgilisiyle görüntülenen Külegeç sevgilisinin adını soran gazetecilere “Adı bende saklı. Söylemem” şeklinde espri yaptı.
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