18 Temmuz 2019 Perşembe 08:00:00 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 09:08:15
Dadı istemiyor
Şarkıcı Bengü eşi Selim Selimoğlu’yla Zeynep Mira’yı görmek için hastaneye gitti.
Sekiz buçuk aylık hamile olan şarkıcı, 12 kilo aldığını söyledi. Doğumdan sonra kızı için bakıcı tutmayı düşünmediğini söyleyen Bengü, “Uzun bir süre anne kız aşk yaşayacağımızı düşünüyorum. Zaman zaman ailelerimizden yardım alabiliriz” dedi.
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