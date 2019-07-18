Dadı istemiyor

Sekiz buçuk aylık hamile olan şarkıcı, 12 kilo aldığını söyledi. Doğumdan sonra kızı için bakıcı tutmayı düşünmediğini söyleyen Bengü, “Uzun bir süre anne kız aşk yaşayacağımızı düşünüyorum. Zaman zaman ailelerimizden yardım alabiliriz” dedi.