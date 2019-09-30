  • Bist 100
    105188
  • Dolar
    5,6496
  • Euro
    6,1648
  • Altın
    269,2640
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ukrayna'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ukrayna'da
TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Değişim aşamasına geçmek büyük önem taşıyor TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Değişim aşamasına geçmek büyük önem taşıyor
Sıfır km kredi kampanyasına, ikinci el fiyatları nasıl tepki verdi? Sıfır km kredi kampanyasına, ikinci el fiyatları nasıl tepki verdi?
AFAD Başkanı'ndan spiker Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız AFAD Başkanı'ndan spiker Ece Üner'e: Hukuki yollara başvuracağız
Son Dakika: İstanbul Silivri'de deprem Son Dakika: İstanbul Silivri'de deprem
Jacques Chirac için Paris'te cenaze töreni düzenlendi Jacques Chirac için Paris'te cenaze töreni düzenlendi
Kek paketinden uyuşturucu çıktı Kek paketinden uyuşturucu çıktı
2019 meclis ne zaman açılıyor? TBMM saat kaçta toplanacak? 2019 meclis ne zaman açılıyor? TBMM saat kaçta toplanacak?
Czn Burak dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram'ın evine gitti Czn Burak dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram'ın evine gitti
Masterchef Bahri Papila kimdir? Masterchef Bahri Papila nereli, kaç yaşında? Masterchef Bahri Papila kimdir? Masterchef Bahri Papila nereli, kaç yaşında?
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Hülya Avşar'dan gösteri maçı Hülya Avşar'dan gösteri maçı
MEB'den "yapay zeka" atağı: Okullarda eğitimi verilecek MEB'den "yapay zeka" atağı: Okullarda eğitimi verilecek
İnanılmaz anlar! Kazadan sonraki sorusu şoke etti İnanılmaz anlar! Kazadan sonraki sorusu şoke etti
Türk oğlu Türk, Tatar oğlu Tatar’ım" diyen KKTC Başbakanı: Başkan Erdoğan bize cesaret veriyor Türk oğlu Türk, Tatar oğlu Tatar’ım" diyen KKTC Başbakanı: Başkan Erdoğan bize cesaret veriyor
THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
25 yıllık çocuk hasreti PRP'yle son buldu 25 yıllık çocuk hasreti PRP'yle son buldu
Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı mühendis alımı şartları neler? Adalet Bakanlığı sözleşmeli mühendis alımı başvuruları ne zaman? Adalet Bakanlığı mühendis alımı şartları neler?
THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu THY görevlisi, deprem sırasında yolcuyu böyle korudu
Kazadan sonraki sorusu şoke etti Kazadan sonraki sorusu şoke etti
Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama Bodrum'da içme suyu isale hattında patlama
OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası sizlerle OGM alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? OGM alımı sonuçları sorgulama sayfası sizlerle
Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı Yenibosna’da silahlı saldırı; 2 yaralı
Yeni Ekonomi Programı açıklandı! Kamuda yeni dönem... Yeni Ekonomi Programı açıklandı! Kamuda yeni dönem...

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

30 Eylül 2019 Pazartesi 16:34:43 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 16:47:55

Czn Burak dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram'ın evine gitti

Czn Burak mahlaslı Burak Özdemir yine yaptı yapacağını. Sosyal medyada ürettiği yemek tarifleri içerikleri ile milyonlarca kitleye ulaşan Burak Özdemir'in son paylaşımı dünya genelinde ses getirdi. Dünyaca ünlü Lübnanlı şarkıcı Nancy Ajram'ın evine misafir olan Özdemir bu anları instagram hesabında paylaştı.

Czn Burak ismiyle sosyal medyada fenomen olan Burak Özdemir dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram'ın evine misafir oldu. Nancy Ajram'a Türk kültürünü sevdiren Özdemir paylaştığı video ile kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı. Ajram'a mangalda kebap hazırladığı görülen cznburak'ın bu paylaşımı daha çok gündemde kalacak gibi görünüyor. 

NANCY AJRAM KİMDİR? 

Lübnan, Beyrut‘ta 1983 yılında dünyaya gelen ünlü sanatçı Nancy Ajram, Hristiyan dinine mensuptur.

16 yaşında iken katıldığı bir şarkı yarışmasını kazanmış ardından Lübnan’ın en genç şarkıcısı olmayı başarmıştır. Beyrut El-Eşrefiye mahallesinde doğan Nancy Ajram, yarışmadan sonra Mihtagalak isimli ilk albümü ile müzik severlerle buluşmuş ardından, Sheel Oyoonak Anni, Ya Salam isimli albümlerini çıkarmıştır.

2003 senesinde Sharam El Sheikh’te Oscar video clips festivalinde senenin en iyi Arap şarkıcısı ünvanını elde eden Nancy Ajram, özellikle 2006’da Ya Tabtab Wa Dalla ve bir sene sonra çocuklar için çıkarmış olduğu Shakhbet Shakhabeet isimli albüm ile Arap dünyasının en başarılı sanatçıları arasında yer almayı başarmıştır.

BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu bir aşçıdır. Aslen Hatay'ın Yoncakaya köyündendir. Burak, İstanbul'da büyümüş ve halen İstanbul'da yaşamaktadır. Kebapçılık mesleği dede mesleğidir. Daha sonra Burak tarafından devam ettirilmiştir. Şimdilerde mütevazi kişiliği ile ön plana çıkan Burak Özdemir, çocukluğunda çok daha asi, sinirli ve haylaz birisi olduğunu belirtmektedir. 2011 yılında ilk restaurantını İstanbul Aksaray'da, içerisinde 5-6 masa konulabilen küçük bir yer olarak açmıştır. Daha sonra buradaki işlerin büyümesi ile birlikte Taksim ve Etilerde de restaurantlar açmıştır. Şimdilerde ise Burak Özdemir, onlarca restaurant sahibi bir işadamı ve ününü ülke sınırları dışına çıkarmayı başarmış bir girişimcidir.

 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ