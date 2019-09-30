Czn Burak dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram'ın evine gitti

Czn Burak ismiyle sosyal medyada fenomen olan Burak Özdemir dünyaca ünlü şarkıcı Nancy Ajram'ın evine misafir oldu. Nancy Ajram'a Türk kültürünü sevdiren Özdemir paylaştığı video ile kısa sürede yüzbinlerce beğeni aldı. Ajram'a mangalda kebap hazırladığı görülen cznburak'ın bu paylaşımı daha çok gündemde kalacak gibi görünüyor.

NANCY AJRAM KİMDİR?

Lübnan, Beyrut‘ta 1983 yılında dünyaya gelen ünlü sanatçı Nancy Ajram, Hristiyan dinine mensuptur.

16 yaşında iken katıldığı bir şarkı yarışmasını kazanmış ardından Lübnan’ın en genç şarkıcısı olmayı başarmıştır. Beyrut El-Eşrefiye mahallesinde doğan Nancy Ajram, yarışmadan sonra Mihtagalak isimli ilk albümü ile müzik severlerle buluşmuş ardından, Sheel Oyoonak Anni, Ya Salam isimli albümlerini çıkarmıştır.

2003 senesinde Sharam El Sheikh’te Oscar video clips festivalinde senenin en iyi Arap şarkıcısı ünvanını elde eden Nancy Ajram, özellikle 2006’da Ya Tabtab Wa Dalla ve bir sene sonra çocuklar için çıkarmış olduğu Shakhbet Shakhabeet isimli albüm ile Arap dünyasının en başarılı sanatçıları arasında yer almayı başarmıştır.

BURAK ÖZDEMİR KİMDİR?

1995 İstanbul doğumlu bir aşçıdır. Aslen Hatay'ın Yoncakaya köyündendir. Burak, İstanbul'da büyümüş ve halen İstanbul'da yaşamaktadır. Kebapçılık mesleği dede mesleğidir. Daha sonra Burak tarafından devam ettirilmiştir. Şimdilerde mütevazi kişiliği ile ön plana çıkan Burak Özdemir, çocukluğunda çok daha asi, sinirli ve haylaz birisi olduğunu belirtmektedir. 2011 yılında ilk restaurantını İstanbul Aksaray'da, içerisinde 5-6 masa konulabilen küçük bir yer olarak açmıştır. Daha sonra buradaki işlerin büyümesi ile birlikte Taksim ve Etilerde de restaurantlar açmıştır. Şimdilerde ise Burak Özdemir, onlarca restaurant sahibi bir işadamı ve ününü ülke sınırları dışına çıkarmayı başarmış bir girişimcidir.