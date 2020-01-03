03 Ocak 2020 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 02 Ocak 2020 Perşembe 21:59:03
Cüneyt Arkın'ın torun sevgisi
Usta aktör Cüneyt Arkın, torunlarıyla çekilmiş fotoğraf karesini sosyal medya hesabından paylaştı.
82 yaşındaki oyuncunun hayranları 'Torun sevgisi tarif edilemez' şeklinde binlerce yorum ve beğeni yaptı.
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