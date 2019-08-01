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01 Ağustos 2019 Perşembe 10:44:04 | Son Güncelleme: 01 Ağustos 2019 Perşembe 10:49:09

Çukur'un Celasun'u Kubilay Aka ve sevgilisi Miray Daner ayrıldı! Büyük aşkta ihanet iddiası

Çukur dizisinin Celasun'u Kubilay Aka ile son olarak Bir Litre Gözyaşı dizisinde Cihan karakterini canlandıran sevgilisi Miray Daner ihanet yüzünden ayrıldı. Vatanım Sensin dizisinin setinde başlayan aşk, dün akşam bitti. Önce Kubilay, ardından da Miray Daner, Aka'yı sildi. Aka, Instagram'dan açıklama yaptı.

Kubilay Aka ve Miray Daner, sette başlayan aşklarını farklı projelerde çalışmaya devam etseler de bugüne kadar devam ettirmişti. Genç çiftler her fırsatta birbirilerine olan sevgisinden bahsederken, sosyal medya hesaplarından yaptıkları yorumlara beğeni yağıyordu.

Aşk dedikodularının ilk çıktığı dönemde sessizliklerini koruyan genç çiftler, sonunda ısrarlara dayanamayarak birlikte fotoğraf paylaşmış ve aşklarını ilan etmişti. Kubilay Aka ile Miray Daner çifti dizi hayranlarının en beğendiği çiftler arasında yer alırken, ikilinin evleneceği konuşulmaya başlanmıştı.

İhanet birlikteliği bitirdi

Miray Daner ile Kubilay Aka çifti hakkında ortaya çıkan gerçek ise bir anda her şeyi değiştirdi. Kubilay Aka'nın bir mekanda yanında kadınlarla birlikte eğlendiğini ve çok samimi olduğunu öğrenen Miray Daner, gecenin ardından ilişkisini bitirdi. Aka'nın Daner'den özür dilediği ancak karşılık bulamadığı ileri sürüldü.

Fotoğrafları sildi, takipten çıktı!

Kubilay Aka, ihanet haberimizin ardından Miray Daner ile fotoğraflarını Instagram hesabından sildi. Bununla da kalmayan Aka, Daner'i takipten de çıktı. Miray Daner ise ne fotoğrafları kaldırdı, ne de takipten çıktı. Hala Kubilay Aka'yı takip ediyor ve fotoğrafları duruyor.

Miray Daner de sildi!

Kubilay Aka'nın fotoğrafları silip takipten çıkmasının ardından bu kez de Miray Daner, Aka'nın yer aldığı fotoğrafları Instagram hesabından sildi ve takipten çıktı.

İkilinin birbirlerinin fotoğraflarına yaptığı yorumlar ise duruyor...

Kubilay Aka'dan açıklama

Kubilay Aka Instagram hesabından yaptığı açıklamayla ayrılığı doğruladı.

Aka, Instagram hesabından şu paylaşımı yaptı;

 

Aşk mesajları mest etmişti

Genç aşıklar zaman zaman sosyal medya hesaplarından birbirlerine yorum yaparak duygularını dile getiriyordu. Özellikle Kubilay Aka'nın yazdığı yorumlar aşkın ne kadar yoğun yaşandığını ortaya koyuyordu. İşte o yorumlardan bazıları...

Kubilay Aka'dan Miray Daner'in fotoğrafına: Sen öyle gülersen hoş gelir bahar

Kubilay Aka'dan Miray Daner'in fotoğrafına: Benim güneşim de bu saatte doğuyor

Kubilay Aka'dan fotoğraf ve yorum, Daner'den yanıt: Gözlerim maviyi sen o gün gülümsediğinde sevdi... Çünkü gözlerim en içten sana gülümsedi...

Aka'dan Daner'e: Dünyanın en güzel gülüşüne sarılmak kadar güzel seninle hayatı adımlamak ve dünyanın en güzel şeyi tüm gaileler içinde seninle aşktan da fazla olmak. İyi ki!

Daner'den doğum gününde Aka'ya: Daha nice güzel anılar biriktirmemiz dileğiyle,iyi ki doğdun

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