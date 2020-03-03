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03 Mart 2020 Salı 12:15:30 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 12:34:00

Çukur Sevda Kimdir? Emir’in Eşi Özlem Türay kimdir? Çukur son 90. bölüm tek parça izle HD

Çukur dizisine yeni oyuncular gelmeye devam ediyor. Diziye son katılan isim Sevda karakteri oldu. geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığımız Emir karakterini canlandıran Uğur Arslan’ın eşi Sevda karakterini kim canlandıracak dizideki amaçları ne olacak çukura ne katacaklar gibi sorular ile birlikte çukur dizisindeki Sevda karakterinin kim olduğu hakkında sizleri bilgilendirmek daha önceki oynamış olduğu dizileri ve oyuncu hakkındaki bilgileri sizlere sunmak istiyoruz.

Show TV’nin pazartesi akşamları yayınlamaya 3 sezondur devam ettiği Ay Yapım imzalı sevilen dizisi Çukur’a yeni oyuncular dahil olmaya devam ederken, son olarak Elimi Bırakma dizisinde oynayan Özlem Türay Çukura dahil oldu. Oyuncu dizide Emir’in (Uğur Arslan) eşi Sevda karakterini canlandıracak!

ÇUKUR SON BÖLÜM TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çukur’da Sevda karakteri olarak izleyeceğimiz oyuncu hakkında detaylı bilgileri daha önce oynamış olduğu dizileri gerçek hayatına dair merak edilenleri ve öz geçmişini sizlerle paylaşmak biyografisi hakkında merak edilenleri okuduğu okulları oynadığı tiyatro, dizi ve filmleri sizlere bu sayfada tanıtmak ve Çukur dizisinin Sevda rolünü her yönden sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Özlem Türay kimdir?Çukur dizisi Sevda Özlşem Türay kimdir

11 Eylül 1981 tarihinde doğan Özlem Türay İzmir ilimizde dünyaya gelmiş ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 2000 yılında Ankara Üniversitesi’nde dil tarih ve coğrafya fakültesinde tiyatro bölümünü okumuştur. Tiyatro kökenli olan oyuncu birçok tiyatro oyununda aktif görev almış ve Mahşer-i Cümbüş programında, daha sonra da Anında Görüntü Show isimli televizyon programlarında ekranlara gelmiştir. Almış olduğu oyunculuk eğitimleri ile mahşer-i cümbüş tiyatro grubunun oluşmasında büyük emek harcamıştır. Benimle oynar mısın çocuk programını da üstlenmiş olan Özlem Türay son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisine Sevda karakteri olarak dahil oldu.



 Çukur dizisinde Sevda nasıl bir karakter olacak?

Sevda diziye Uğur Arslan’ın oynamış olduğu Emir karakterinin eşi Sevda olarak dahil olacak. Çukur’da yine çok önemli karakterler diziye dahil olurken mahallenin gidişatında büyük değişiklikler olacak. Güzelliği ile herkesin merak edeceği Sevda karakteri çukurda Emir ile birlikte fırtına gibi esecek. Çukur’a yeni bir yön verme amacıyla girmiş olan Emir ve Sevda bakalım bekledikleri değişiklikleri yapabilecekler mi, izleyip göreceğiz.

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