04 Ocak 2020 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 20:56:11
Coşkun Sabah konuştu: Yeni şarkıcılar unutulmaya mahkum
Fantezi müziğinin usta isimlerinden Coşkun Sabah, önceki gün Etiler'deydi.
Albüm hazırlığı yaptığını söyleyen sanatçı, ''Bizim jenerasyon albüm çıkartmasa bile hep konserleri var. Genç şarkıcılarda öyle bir durum yok. 2 sene şarkı çıkartmasınlar unutuluyorlar'' dedi.
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