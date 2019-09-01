Coşkun Sabah’ı tanımıyorlar!

Kendisini dinlemeye gelen arasında yer alan ünlü sanatçı Safiye Soyman’ı sahneye davet ederek beraber “Ben Yoruldum Hayat” şarkısını söyleyen Coşkun Sabah, “Safiye Hanım çok değerli bir sanatçı, seni bir yerde gördüğünde selam verir gelir yanına oturur dertleşir muhteşem bir insan. Bazen havalimanın VIP girişinde yeni nesil sanatçıları görüyorum, Allah’ın selamını bile vermiyorlar, hatta hatta beni görmezlikten geliyorlar “diyerek sitemde bulundu.