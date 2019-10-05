Çorap örmemiş çorba yapmış
Mustafa Sandal, 'Kadınlar başıma çorap ördü' dedi. Eski sevgilisi Gülnur Tutumluoğlu cevap verdi: 'Çorap örmedim ama çorba yaptım.'
Şarkıcı Mustafa Sandal, geçen sene sosyal medya hesabından Gülnur Tutumoğlu’nun yüzünün yarısı görülecek şekilde fotoğraf paylaşarak aşkını ilan etmişti. Kısa süre sonra ayrılan ikiliden avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Yakışıklı popçunun, “Eski sevgililerim başıma çorap ördü” sözlerinin sorulması üzerine Tutumoğlu, “Beni kastettiğini sanmıyorum. Başına çorap örmüşlüğüm yok ama iki tas çorba yapmışlığım oldu” dedi.
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