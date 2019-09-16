16 Eylül 2019 Pazartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 16 Eylül 2019 Pazartesi 00:59:33
Çok heyecanlıyım
Yeni sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılan Naz Elmas, önceki akşam sanat sergisi Contemporary’ye geldi.
Sergiyi yalnız gezen oyuncu yeni katıldığı dizisine övgüler yağdırdı.
Başarılı bir projede bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Elmas “ Severek izlediğim bir diziydi, çok başarılı oyuncularla çalışacağım için heyecanlıyım,açıklamasında bulundu.
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