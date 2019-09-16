Çok heyecanlıyım

Sergiyi yalnız gezen oyuncu yeni katıldığı dizisine övgüler yağdırdı.

Başarılı bir projede bulunduğu için mutlu olduğunu dile getiren Elmas “ Severek izlediğim bir diziydi, çok başarılı oyuncularla çalışacağım için heyecanlıyım,açıklamasında bulundu.