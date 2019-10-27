Hamza Yazıcı kaç yaşında? Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir?

Çok Güzel Hareketler 2 Hamza kimdir? Hamza Yazıcı kaç yaşında? sorularının yanıtı merak ediliyor. Ünlü komedyen Yılmaz Erdoğan'ın yönetmenliğinde BKM Mutfak ile yeni oyuncuları ile kısa bir süre önce başlamıştı. İzleyiciler tarafından tam not alan Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncuları, BKM'deki seyirciler ile ekranları başındaki izleyicilere kahkaha tufanları yaşatıyor. Çok Güzel Hareketler 2 oyuncu kadrosundaki isimler de araştırılıyor. Çok Güzel Hareketler 2 Hamza sevilen oyuncular arasında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler Hamza Yazıcı hakkında merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor..

HAMZA YAZICI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Hamza Yazıcı, 1992 yılında Antakya’da doğdu. Hamza Yazıcı 27 yaşında. Çocukluğundan itibaren oyuncu olmanın hayalini kuran Yazıcı, çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri aldı. 2008 yılında oyunculuk hayatına başladı.

Hamza Yazıcı, başrollerinde Saba Tümer, Mehmet Ali Erbil, Sümel Tilmaç’ın yer aldığı 2015 yapımı komedi filmi Polis Akademisi Alaturka’da ‘Yüce Osman’ karakterini canlandırdı. Genellikle komedi filmlerinde yer alan Hamza Yazıcı ayrıca, Çılgın Kamp, Piyasadan Büyük Alacağımız Var ve Kolonya Cumhuriyeti filminde yer aldı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER KÜNYE

6 bin başvuru arasından seçilen Çok Güzel Hareketler 2’nin ekibi, yaklaşık iki yıl boyunca sahne, senaryo ve oyunculuk eğitimlerinden geçti. Birbirinden yetenekli 22 gençten oluşan yeni ekip, sadece oyunculukları ile değil, kendi yazdıkları skeçleri ile de izleyenleri kahkahaya boğacak.

Genel Sanat Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın, yönetmenliğini ise Özge Toprak’ın üstlendiği Çok Güzel Hareketler 2, Kanal D’de!