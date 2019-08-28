Çok farklı bir proje hazırlığında

Bir yandan stüdyoda çalışmalarını sürdüren Dalkılıç öte yandan Harbiye Açıkhava’da vereceği konsere hazırlandığını söyledi. Dalkılıç, sahibi olduğu yapım şirketinden yeni bir film çıkartacağının müjdesini verdi. Projeden bahseden Murat Dalkılıç “Bu film projemizle ilgili hazırlık içerisindeyiz. Çizgi film, daha doğrusu bir animasyon filmi yapacağız, bugün de bunun toplantısını yaptık” dedi.