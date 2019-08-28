28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:49:27
Çok farklı bir proje hazırlığında
Şarkıcı Murat Dalkılıç önceki gün Zincirlikuyu’nda görüntülendi.
Bir yandan stüdyoda çalışmalarını sürdüren Dalkılıç öte yandan Harbiye Açıkhava’da vereceği konsere hazırlandığını söyledi. Dalkılıç, sahibi olduğu yapım şirketinden yeni bir film çıkartacağının müjdesini verdi. Projeden bahseden Murat Dalkılıç “Bu film projemizle ilgili hazırlık içerisindeyiz. Çizgi film, daha doğrusu bir animasyon filmi yapacağız, bugün de bunun toplantısını yaptık” dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Yardım kampanyası başlattı! Leonardo DiCaprio'dan milyon dolarlık bağış!
- Duyanlar şoke oluyor... Bölüm başı aldığı ücret dudak uçuklattı!
- Çukur dizisinin 'Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, tüm gelirini Bursaspor'a bağışladı
- Göçer'den Akçıl'a: Medya maymunluğu yapma
- Anne Marie Antalya'da! 5 günlük tatili 74 bin lira