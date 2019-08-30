"Çocuktan feragat et"

Serengil, boşanma kararı hakkında yaptığı açıklamada İpek için, “Defalarca şiddet uyguladı. Hepsini affettim. Üstüme yürüdü, havluyla yüzüme vurdu, itekledi” dedi. İpek de, “Aramızda çokça tartışmalar olmuş ve birbirimize hakaretler etmişizdir, ama karşılıklı” diyerek iddiaları yalanladı. Yaşar’ın kendisine ‘O çocuk yaşamayacak görürsün bak düşüreceksin’ dediğini söyleyen Serengil, elindeki ses kayıtlarını mahkemede delil olarak sunacağını belirtti. Serengil, İpek’in doğacak çocuklarından feragat etmesini de talep edeceğini söyledi.

Seren Serengil, bebeğin kalp atışını duyduktan sonra Amerika’ya gideceğini, doğumu orada yapacağını açıkladı.