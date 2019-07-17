17 Temmuz 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 03:46:01
Çocukluğuna geri döndü
Dünyaca ünlü top model Irina Shayk, kızıyla gittiği parkta zor anlar yaşadı.
KÖŞEYE SIKIŞTI
Kısa süre önce çocuğunun babası Bradley Cooper'dan ayrılan 33 yaşındaki model, 2 yaşındaki kızı Lea ile kaydırağa binmek istedi. Ancak uzun bacakları yüzünden kaydırakta sıkışan Brezilyalı manken, zor anlar yaşadı. Arkadaşının yardımıyla kaydıraktan inen Shayk, paparazzilere aldırış etmeden kızıyla oynamaya devam etti.
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