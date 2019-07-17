Çocukluğuna geri döndü

KÖŞEYE SIKIŞTI

Kısa süre önce çocuğunun babası Bradley Cooper'dan ayrılan 33 yaşındaki model, 2 yaşındaki kızı Lea ile kaydırağa binmek istedi. Ancak uzun bacakları yüzünden kaydırakta sıkışan Brezilyalı manken, zor anlar yaşadı. Arkadaşının yardımıyla kaydıraktan inen Shayk, paparazzilere aldırış etmeden kızıyla oynamaya devam etti.