Çocukları için çalışmıyor

Akın, “Çalışan bir anne ve baba tarafından büyütüldüm. O yüzden çalışmaktan korkmuyorum. Şu an projelerimi oluşturuyorum. Oğlum öncelik ama aynı zamanda çalışmak ve üretmek bana iyi geliyor. Üreten bir anne olacağım” ifadelerini kullandı.