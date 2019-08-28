28 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00:00 | Son Güncelleme: 27 Ağustos 2019 Salı 22:36:05
Çocukları için çalışmıyor
Geçtiğimiz sene anne olduktan sonra bir süreliğine projelerini askıya alan Azra Akın, sürprizlerle geliyor.
Akın, “Çalışan bir anne ve baba tarafından büyütüldüm. O yüzden çalışmaktan korkmuyorum. Şu an projelerimi oluşturuyorum. Oğlum öncelik ama aynı zamanda çalışmak ve üretmek bana iyi geliyor. Üreten bir anne olacağım” ifadelerini kullandı.
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