Çocuklar için oyuncak istedi

Düğün sahiplerinin oyuncak üreticisi olduğunu öğrenen ünlü şarkıcı bir ara şarkılarına ara vererek ''Bu düğünün daha da anlamlı kılınması için ürettiğiniz en güzel oyuncaklardan 100 tane rica edeceğim. Önümüzdeki günlerde İzmir'de lösemili çocuklarla buluşacağım, onlara hediyemiz olsun” diyen Yıldızhan, olumlu cevap almasıyla ayakta alkışlandı.