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10 Şubat 2020 Pazartesi 00:39:23 | Son Güncelleme: 10 Şubat 2020 Pazartesi 00:46:11

Çıplak pozları yüzünden mesleğinden atılan Anna Anufrieva tur şirketinde işe başladı

Playboy dergisine poz verdiği için meslekten men edilen polis memurunun yeni mesleği belli oldu. Anna Anufrieva, sosyal medya hesabından bir tur şirketinde çalışmaya başladığını duyurdu.

Playboy'un yarışmasına katıldığında başına bunların geleceğini bilmiyordu. Düşünmeden kabul etti, çıplak poz verdi. Ardından da Rus Hükümeti tarafından işinden kovuldu.

Anna Anufrieva, Rusya'da hükümet adına çalışan bir polis memuruydu. Playboy Rusya'nın 'Yılın Oyun Arkadaşı' yarışması için başvuruda bulundu. Anna Anufrieva, Rusya'da hükümet adına çalışan bir polis memuruydu. Playboy Rusya'nın 'Yılın Oyun Arkadaşı' yarışması için başvuruda bulundu. Arkadaşının teşviği ile yarışmaya katılan Anufrieva, erotik pozlarını yarışma için gönderdi.

Playboy Rusya Anufrieva'nın fotoğraflarını beğenip dereceye alınca olay ortaya çıktı. Rus hükümeti, saygınlığına zarar verdiği için Anna Anufrieva'nın işine son verdi. Rus basını, genç kadının yaptıklarından pişman olmadığını yazdı. Yerel basına röportaj veren Anna, "İşverenime saygı duyuyorum ve tartışmamayı tercih ediyorum" dedi.

Playboy Rusya profilinde Anufrieva'nın "devlet memuru" olduğu söyleniyor. Ancak Instagram hesabında "epilasyon sihirbazı" olarak kendini tanıtıyor. Mayıs ayının başlarında Anufrieva, Playboy Russia yarışmasının web sitesinde bir dizi çıplak fotoğraf yayınladı. Profilinde müzik, kitap koleksiyonu, şiir, spor, tarih ve sinema ile ilgilendiğini belirtiyor.

Ayrıca Avrupa'ya taşınmayı hayal ettiğini yazdı... Avrupa hayallerini ertelemek zorunda kalan Anna Anufrieva, işsizlik sürecinin ardından sosyal medya hesabından önemli gelişmeyi duyurdu. 2019 Ağustos ayından bu yana işsiz olan Anna, bir tur operatörüyle anlaştığı ve insanların rüya tatillerini planlayacağını duyurdu.

İşsizlik sürecinin çok zor geçtiğini belirten Anne, oturduğu daireyi satmak zorunda kaldığını söyledi. Rusya'nın güneybatı Tyumen Oblastı'ndaki Tyumen şehrinde yaşayan Anufrieva, "Önceki işimi beğenmedim, çok sıkıcıydı, ama şimdi kendimi buldum" dedi. Playboy konusunda da açıklama yapan Anna, amacının model olarak kariyer yapmak olmadığını ifade etti.

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